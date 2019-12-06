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Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı

Son dakika: HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş ve babası Tahir Demirtaş'ın içinde bulunduğu araç trafik kazası yaptı. Demirtaş'ı cezaevinde ziyarete giderken kazada yaralanan Sadiye ve Tahir Demirtaş'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

06.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:16

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan önceki HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş ve babası Tahir Demirtaş'ın içinde bulunduğu kaza yaptı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Sadiye ve Tahir Demirtaş hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisi edinildi.

DEMİRTAŞ'I ZİYARETE GİTMİŞLERDİ

Kazanın aile bireylerinin Demirtaş'ı ziyarete gittiği sırada yaşandığı öğrenilirken HDP'den kaza ile ilgili açıklama geldi.

HDP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

HDP, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sn. Selahattin Demirtaş'ın ailesi bu sabah saatlerinde cezaevi ziyaretine giderken trafik kazası geçirmişlerdir, aile bireyleri Çorlu Devlet Hastanesi, Reyap Hastanesi ve Vatan Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Halkımızı dayanışmaya bekliyoruz. Tüm halkımıza duyurulur." dedi.

Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı

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