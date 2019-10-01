HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2013'te Şırnak'ta katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmasından dolayı yargılandığı dava görüldü. Duruşmada huzurda savunma yapmak isteyen Demirtaş SEGBİS ile bağlanmayı reddetti. Demirtaş'ın avukatları da reddi hakim talebinde bulundu.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede Demirtaş hakkında "2911 sayılı kanunu muhalefet etmek" iddiasıyla açılan davanın duruşması kimlik tespiti ile başladı. Demirtaş'ın mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılması için Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ni arayan mahkeme heyetinin girişimleri olumsuz sonuçlandı.Mahkemenin talebini kabul etmeyen Demirtaş, SEGBİS ile duruşmaya katılmadı. Davaya dair daha önce dilekçe gönderen ve duruşmaya SEGBİS ile katılmayı reddeden Demirtaş bizzat duruşmaya katılarak, mahkeme salonunda savunma vermek istediğini belirtmişti.

DOSYANIN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEBİNDE BULUNULDU

Ardından söz alan Demirtaş'ın avukatı Aydın Erdoğan,dava dosyasının Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2017/189 esas dosyası ile birleştirilmesini talep etti.Kaynak: Selahattin Demirtaş'ın avukatları reddi hakim talebinde bulundu.

Erdoğan, "Her ne kadar mahkeme Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birleştirilmesini uygun görmese de hukuken aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda bir cezaya hükmedilir. Aynı suçtan başka dosyalar olduğu için birleştirilmesini talep ediyoruz. Her iki dosyanın birleştirilerek, değerlendirilmesi gerekir" dedi."

"HUZURUNDA SAVUNMA YAPMASI ZORUNLULUKTUR"

Avukat Kenan Maçoğlu, susma hakkının sanığa tanınmış hak olduğunu belirterek şunları söyledi:"Bu hak mahkeme kararıyla kısıtlanamaz. Müvekkilimiz bu dava dosyasında mahkeme huzurunda beyan vermek istemektedir. Ayrıca dosya nakil ile Şırnak'tan buraya getirilmiştir. Nakil ile mahkemenize gelmesinin sebebi müvekkilin SEGBİS ile değil huzurda ifade vermek istemesi ve müvekkilin Şırnak iline götürülmesinin güvenlik açısından sorun yaratacağı gösterilmiştir, bu talep doğrultusunda bakanlığın görüşü neticesinde dosya nakil olmuştur. Bu nedenle müvekkilin huzurda bizzat getirtilerek, savunma yapması zorunluluk taşımaktadır." Ardından ara kararını veren mahkeme heyeti Demirtaş'ın avukatlarının dosyanın birleştirilme talebi ve huzurda beyan alınması talebini reddetti. Avukatların esas hakkında savunma yapmasını isteyen mahkeme başkanına avukatlar esas hakkında savunma yapmayacaklarını belirterek, reddi hakim talebinde bulundu."

"REDDEDİLMİŞ HAKİMSİNİZ"

Reddi hakim talebine dair avukat Erdoğan, usule ilişkin itirazları olduğunu ve mahkeme heyetini reddettiklerini söyledi.Mahkeme başkanının avukat Erdoğan'ın sözünü kesmesi üzerine savunmasına devam eden Erdoğan, şunları söyledi:"Sözümü kesmeyin ret edilmiş hakimsiniz.Rabia Selma Şentürk Akdenizolarak sizireddediyoruz. Sözü edilen esasa dair savunma yapmıyoruz. Amacımız savunma görevini yapmamak değil. Sadece reddini talep ettiğimiz için savunmaya geçmeyeceğiz. Sayın hakim, öncelikle bu davada bir iddia olmadığı halde 29 Kasım 2018 tarihinde dosyada ön yargılı bir şekilde müvekkile atfedilmiş herhangi bir söz olmadığı halde davanın Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi kapsamında olduğu belirterek, görevsizlik kararı verilmiştir. Bu kararın hukuki bir neden olmadığı İstinaf Mahkemesi kararı ile anlaşılmıştır. Sonrasında müvekkil duruşmada hazır bulunarak savunma hakkını kullanmayı talep ettiği dava sırf müvekkil duruşmada hazır bulunarak yapması için Ankara'ya nakledildiği halde ısrarla fiziki olarak duruşmaya getirilmesi talebi hukuka aykırı olarak reddedilmiştir.",

"TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ DEĞİL"

İçtihat kararına rağmen dava dosyasının ana dosya ile birleşmemesinin hukuki olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bu koşullar altında sayın hakimin bu dosyada bağımsız ve tarafsız her türlü etkiden uzak özellikle siyasi otoritenin her gün durmadan Selahattin Demirtaş aleyhine propaganda yapmaları ve suçlu gösterme gayretleri ve en son Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararı sonrası serbest bırakılması gerekirken yeniden tutuklanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Demirtaş veFigen Yüksekdağ'ı 'bırakamayız' şeklindeki açıklamalarıyla baskı ve etkilerine karşı tarafsız ve bağımsız davranma durumunda olmadığını bu davanın başından beri yapılanlarla adil yargılama hakkı ihlal edildi. Hakimin ve yargıcın bağımsız bir karar vermediği kanaati oluşmuştur" diye konuştu.Duruma tepki gösteren mahkeme başkanı, "Burası siyaset yapacağınız bir yer değil istedikleriniz yazılı yazıp atın, siyaset yapmanıza izin vermiyoruz" diyerek zabıtlara da "Aydın Erdoğan, kendilerinin talepleri reddedildikten sonra esas hakkında beyanda bulunmaları hakkında söz verilmesi esnasında mahkeme adabına uygun olmayacak şekilde üslubunu değiştirmiş beyanlarının zapta geçirilmeyeceği söylenmesi üzerine 'sözlerimi aynı şekilde yazacaksınız, yazmak zorundasınız' dediği gözlemlendi" diye geçti.

"SİYASET YAPIYOR YAZMASI RET GEREKÇESİ"

Avukat Maçoğlu da mahkeme başkanının avukat Aydın Erdoğan hakkında zabıta düştüğü nota tepki göstererek, "Meslektaşımız beyanlarını istediği gibi kayda geçmesi lazım. Bu beyanların çok daha ağır olanlarını Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS ile beyan alınırken ifade etmiştir. Meslektaşımın beyanlarını tam olarak zapta geçirilmesi de imtina edilmesi ve tutanağa siyaset yapıyor şeklinde geçirilmesi ret sebebidir. Bu nedenle bizimde reddi hakim talebimiz vardır" ifadelerinde bulundu.

DURUŞMA 7 EKİM'DE

Karar veren mahkeme heyeti dava dosyasında avukatların reddi hakim talebinin değerlendirilmek üzere Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine ve bir sonraki duruşmanın da 7 Ekim tarihine ertelenmesine karar verdi."

"MERAKLISI DEĞİLİZ"

Mahkeme başkanının duruşma tarihi vermesine tepki gösteren avukatlar, "Siz ret edilmiş hakimsiniz duruşma günü veremezsiniz" demesi üzerine mahkeme başkanının "Dosya çıkarsa gireriz, çıkmazsa çok da meraklısı değiliz" diye yanıt verdiKaynak: Selahattin Demirtaş'ın avukatları reddi hakim talebinde bulundu!