Haberler » 3. Sayfa » Haber

Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin mahsubuna karar verildi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin, toplamda 4 yıl 8 aylık cezasından mahsubuna karar verdi.

20.09.2019 19:26Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin mahsubuna karar verildi
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin, toplamda 4 yıl 8 aylık cezasından mahsubuna karar verdi.

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada tahliye kararı verilmişti. Ancak Demirtaş'ın İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı dava dolayısıyla tutukluluk haline devam edilmişti.

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Demirtaş için avukatları İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine, cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin, toplam cezası olan 4 yıl 8 aydan mahsubu için başvuruda bulundu. Mahkeme, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki davası dolayısıyla 25 aydır cezaevinde olan Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı sürenin 4 yıl 8 aylık ceza süresinden mahsubuna karar verildi. - İSTANBUL

Selahattin Demirtaş, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:10 Arnavutköy'de bir evde dehşet: 1 ölü, 4 yaralı
20:08 Arnavutköy'de bir evde dehşet: 4 ölü
20:05 Arnavutköy'de bir evde dehşet: 4 ölü
20:04 Polisin 'dur' ihtarına uymadı bahçe duvarına böyle çarptı
20:01 Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi saklandıkları yerlerde yakalandı
19:59 6. kattan düşerek hayatını kaybeden Mehmet bebek toprağa verildi
19:58 Yasadışı yakıt üretimine şok operasyon: 1 milyon 495 bin litre biyodizel yakıt ele geçirildi