Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin 1 kişi daha gözaltına alındı.

14.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:01

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin kamuoyunu aydınlatma zaruretinin hasıl olduğu belirtildi.

ÜVEY AMCA DA GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi. Kimliği tespit edilen V.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Başsavcılığın konuyla ilgili soruşturmayı genişletmesi üzerine V.Y'nin üvey amcası V.M. de yakalandı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya üzerinden çirkin ve ahlak dışı bir paylaşıma maruz kalmıştı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan paylaşım için Sakarya Savcılığı harekete geçmişti ve "VedatMuti7" isimli kullanıcı gözaltına alınmıştı.

Başak Demirtaş’a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş, Twitter, 3. Sayfa, Haber

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