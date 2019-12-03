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Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi

Cezaevinde geçirdiği rahatsızlığıyla gündeme gelen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, tetkiklerinde hayati tehlike doğuracak bir bulguya rastlanmadığını belirterek, "Farklı birkaç tahlil ve işlem de yapıldıktan sonra teşhis konulmasını bekliyoruz. Şu anda sağlık durumu ve morali gayet iyi" dedi.

03.12.2019 07:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 07:51

Cezaevinde göğüs sıkışması ve nefes alamama rahatsızlığı yaşayan ve hastaneye sevk edilen HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tetkiklerinin yapılmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Selahattin Demirtaş'ın kız kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş bu akşam hastaneye sevk edilmiştir. Kendisine gerekli tüm tetkikler yapılmış ve cezaevine geri getirilmiştir. Şu an itibarıyla hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmemiştir" duyurusunu yaptı.

"TEŞİS KONULMASINI BEKLİYORUZ"

Başka tahliller yapıldıktan sonra teşhis konulacağını aktaran Aygül Demirtaş, şöyle devam etti:

"Farklı birkaç tahlil ve işlem de yapıldıktan sonra teşhis konulmasını bekliyoruz. Şu anda sağlık durumu ve morali gayet iyidir. HDP genel merkezinin, bizden kaynaklı olarak durumdan geç haberi olmuştur. Partimizin böylesi konularda duyarsızlığı söz konusu bile olamaz. Demirtaş, duyarlılık gösteren başta HDP genel merkezi olmak üzere halkımıza ve avukatlarına özel selam ve teşekkürlerini iletmektedir."

DEMİRTAŞ 'HALKIM BİLSİN BÖYLE BİR HASTALIĞIM VAR' DEMİŞTİ

Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş'ın '26 Kasım'da göğüs sıkışması ve nefes alamaması sebebiyle bilincinin kapandığı' açıklamasının ardından HDP'li milletvekilleri Edirne F Tİpi cezaevine gidip, Selahattin Demirtaş'la görüştü. Katırcıoğlu, Demirtaş'ın bir hafta önce cezaevinde kısa süreli baygınlık geçirdiğini söyledi. Katırcıoğlu, Demirtaş'ın kendisine, "Halkım bilsin böyle bir hastalığım var. Bu koşullarda daha da gelişti" dediğini aktardı.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ: POLİKLİNİK KONTROL ÖNERİSİYLE TABURCU EDİLDİ

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden yapılan açıklamada da "02.12.2019 günü saat 17:20 civarında hastanemize getirilen "Selahattin Demirtaş" isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş'ın avukatı Aygül Demirtaş bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ağabeyinin 26 Kasım günü cezaevinde nefes almakta güçlük yaşadığı için kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını aktardı. Hastaneye sevki için 7 gündür başvuruda bulunduklarını ancak sevkin gerçekleştirilmediğini belirten Demirtaş, "Demirtaş'ın sağlığıyla ilgili en küçük bir olumsuzluğu düşünmek dahi istemiyoruz. Bunun sorumluları, bu vebalin altından kalkamazlar" dedi.

Aygül Demirtaş'ın açıklamasının ardından Selahattin Demirtaş, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

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Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi

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