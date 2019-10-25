Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ile HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan Twitter'da birbirine girdi

HDP'nin yaklaşık 3 yıldır Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş, sosyal medya hesabından HDP'nin grup başkanvekilleri ile ilgili eleştiri twiti attı.

Süleyman Demirtaş'ın twitine HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan yanıt verdi.

Kurtalan, twitinde "Eleştiri adı altında, bize küfür ettirmek, dost gibi görünenlerde moda oldu. Sevgili Selo can duysa sana hadi oradan zevzek demez mi?" ifadelerini kullandı.

HDP'nin tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş, sosyal medya hesabından, "Tarihi ve kritik bu dönemde şuan HDP grup başkanvekilinin kim olduğunu google bakmadan bilen ilk on kişiye yemek ısmarlayabilirim. Belki ısmarlarım yani, benle vicdanım artık" şeklinde paylaşım yaptı.

Kardeş Demirtaş'ın mesajı üzerine HDP'nin grup başkanvekillerinden biri olan Fatma Kurtulan, twite yanıt vererek, "Sende biliyorsun ki Google baktığında onur, başeğmeyen, demokrasi, barış sevdalıları yazar Süleyman kardeşim. Eleştiri adı altında, bize küfür ettirmek, dost gibi görünenlerde moda oldu. Sevgili Selo can duysa sana hadi oradan zevzek demez mi?" dedi.

"HDP'Yİ ELEŞTİRENE ZEVZEK DENMEZ"

Süleyman Demirtaş, Kurtalan'ın yanıtı üzerine bu kez hesabından, "Kendi fikirlerimi kardeşler arası huzursuzluğa ve hakarete dönüştürme çabası yabancı olmadığım bir tutumdur. HDP ve HDP'liler eleştirilemez değiller. HDP'yi eleştirene de zevzek denmez. Mücadele kardeş, dost hukukuyla değil, yoldaşlık hukukuyla ölçülür" paylaşımı yaptı.

SAKIK DA SESSİZ KALAN VEKİLLERİ ELEŞTİRDİ

HDP'nin eski milletvekili Sırrı Sakık'ın da sosyal medya hesabından HDP'ye yönelik bir eleştiri yaptığı görüldü. Sakık paylaşımında "Tüm partiler yek vücut olmuş HDP'ye yapılan zulme ortak oluyor. HDP tek başına bu ülkede çok zor şartlarda muhalefet yürütüyor. Yılmadan, korkmadan mücadele eden bir çok arkadaşımızın yanı sıra partimizde dahi sessiz kalan bazı vekiller de sadece sükutu hayal" ifadelerini kullandı.