Selahattin Demirtaş'ın son durumunu HDP'li vekil açıkladı: Holter takıldı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçen hafta bilincinin kapandığı söylenen Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ziyaret etti.

HDP'li İpekyüz, genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Demirtaş'a kalp ritmi ve tansiyonunu takip etmek için holter cihazı takıldığını bildirdi. Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İpekyüz, cihazın ölçümleri sonucunda Demirtaş'a kalp ve damar rahatsızlığı teşhisi konulması halinde müdahale edileceğini bildirdi. İpekyüz, "Demirtaş'a bu hafta başına kadar tek müdahale cezaevi doktoru tarafından yapılıyor.

"HOLTER TESTİNİN SONUCU KESİNLEŞMEDİ"

Önceki gün sevk edildikten sonra kalp ritmi ve tansiyonu takip eden holter cihazı takılıyor. Diğer muayenelerin sonuçları ise normal çıkıyor. Morali çok iyi ama holter testinin sonucu henüz kesinleşmedi" dedi.

Genel Merkez'in hastalıktan geç haberdar olmasına ise "Demirtaş, kamuoyu bilsin istemedi" diye konuştu.

HOLTER CİHAZI NEDİR?

Ritim ölçen holter cihazı hastanın dış vücut yüzeyine genelde 24 saat süreyle bağlanır. Bu süre zarfında hastadan devamlı EKG kaydı alır. Bu yöntemle çarpıntı,kalp duraklaması, bayılma vb. gibi durumların tanısı konabilir.

Ritim Holter cihazı takılırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

* Cihaz taktırmak için hasta geldiğinde temiz ve kılları traş olarak gelmelidir.

* Cihazın takılı kaldığı süre içerisinde duş alınmamalı cihaz ıslatılmamalı.

* Cihaz takıldığı süre içerisinde telefonla konuşulabilir.

* Günlük yaşam aktivitelerine devam edilebilir, hareket kısıtlaması yapılmamalı

* Cihaz takılı iken MR (emar) çektirilmemelidir.

* Cihaz takıldığında kıyafet dışında kalmasına dikkat edilmelidir.

Tansiyon ölçen holter cihazı ise ritim Holterle benzer prensiblerle çalışan bir cihazdır. Genelde 24 saat boyunca hastanın tansiyon değerlerini kaydeder. Tansiyon hastalarının tanınması,ilaç tedavilerinin düzenlenmesi,verilen tansiyon ilaçlarına karşı yanıtların gözlenmesi ve diğer tansiyon dalgalanmalarının (tansiyondüşmesi vb.) gözlenmesi için önemli bir tanı metodudur.