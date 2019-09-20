Hakkında yeniden tutuklama istenen Demirtaş'tan ilk yorum

Selahatttin Demirtaş'ın tahliye edilmesi beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 26 Ağır Ceza Mahkemesi'nin Demirtaş'la ilgili mahsupluk başvurusuyla ilgili karar verdiğini söyleyerek savcılığın Demirtaş'la ilgili ayrı bir soruşturma açtığını duyurdu. Ankara Savcılığı, ayrıca tutuklama kararı istedi. Konuyla ilgili Twitter hesabında açıklama yapan Demirtaş, "6-8 Ekim'den dolayı ben ve Figen Hn zaten 3 yıldır tutuklu yargılanıyorduk. Bu sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlamaya dair, yasaya aykırı olarak ben ve Figen Hn hakkında ayrı bir soruşturma üzerinden tutuklamaya sevk kararı çıkardı" yorumunu yaptı.

Tanrıkulu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "#SelahattinDemirtaş ile ilgili önemli gelişme:26. ACM mahsup kararı verdi.Bugün denetimli serbestlik başvurusu yapıldı.Olası tahliyesini engellemek için Ankara Savcılığı Demirtaş'ın yargılandığı davayla aynı konudan ayrı bir soruşturma başlatıp tutuklamaya sevkini istedi."





CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

SEZGİN TANRIKULU, ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL'E ÇAĞRI YAPTI

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılandığı ana davada tahliye kararı vermişti. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü, Twitter'dan etiketleyerek, "Sn.@abdulhamitgul Yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra olası tahliyesini önlemek için tutuklamaya sevk etmek düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumudur.Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK'yı toplayın gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir" dedi.

DEMİRTAŞ'TAN TUTUKLAMA TALEBİNE İLK YORUM

Hakkında ayrı bir soruşturma başlatarak tutuklanması istenen Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.Demirtaş, "6-8 Ekim'den dolayı ben ve Figen Hn zaten 3 yıldır tutuklu yargılanıyorduk. Bu sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlamaya dair, yasaya aykırı olarak ben ve Figen Hn hakkında ayrı bir soruşturma üzerinden tutuklamaya sevk kararı çıkardı" ifadelerini kullandı.

MAHKEME MAHSUPLUK KARARI VERDİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 4 yıl 8 aylık hapis cezasından cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin mahsubuna karar verdi.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATLARI YENİ SORUŞTURMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Demirtaş'ın avukatlarından Benan Molu ise, "İHAM duruşmasından iki gün sonra Demirtaş özgürlüğüne kavuşmasın diye yeni oyunlar" diyerek savcılığın bu kararına tepki gösterdi. Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir de şunları söyledi: "Selahattin Demirtaş'ı tutuklandığı, 3 yıldır yargılandığı ve geçen hafta tahliye olduğu suçlamadan tekrar tutuklamaya çalışıyorlar. Mahsup kararının verildiği ve tahliyesi önünde hiçbir engelin kalmadığı bugün. AİHM duruşmasından da iki gün sonra."

NE OLMUŞTU?

Demirtaş 4 Kasım 2016 tarihinde terör suçlamasıyla tutuklanmıştı. Avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi ve AİHM'ye başvurular yapılmış, AYM 21 Aralık 2017 tarihinde verdiği kararda Demirtaş'ın tutuklanmasında herhangi bir hak ihlali bulmamıştı.

AİHM ise 20 Kasım 2018 tarihli kararında Demirtaş'ın tutuklanmasında hak ihlali tespit etmiş ve Demirtaş'ın serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasına hükmetmişti. AİHM'nin kararı sonrası konuşan Erdoğan ise "Biz de karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" demişti.

Bu açıklamadan kısa süre sonra 7 Eylül 2018 tarihinde Demirtaş'ın bir başka dosyadan aldığı 4 yıl 8 aylık hapis kararı onanmıştı. Yüksek yargının cezayı onaması, AİHM kararını baypas etmek olarak değerlendirilmişti. AİHM'nin kararına hem Türkiye hükümetinin hem de Demirtaş'ın avukatları itiraz etmiş ve davanın Büyük Daire'de görüşülmesini istemişti.

Son olarak Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi 2 Eylül 2019 tarihli duruşmada Demirtaş'ın tutuklu olduğu ana davada oybirliğiyle tahliyesine hükmetmişti. Savcılığın bu karara yaptığı itiraz da Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiş ve Demirtaş'ın tutuklu olduğu esas dosyasındaki tahliye kararı kesinleşmişti.

Demirtaş'ın avukatları, cezasının 5 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla bir yılın altına düşmüş olması nedeniyle müvekkillerinin Yargıtay kararları ve Ceza İnfaz Kanunu hükümleri uyarınca denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesi gerektiğini savunuyor.