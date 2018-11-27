Selahattin Demirtaş'ın Yargılanmasına Mersin'de Devam Edildi

27 Kasım 2018 Salı 16:13



27 Kasım 2018 Salı 16:13

Mersin'de yaptığı bir konuşmada 'devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi.Demirtaş, Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 8. duruşmasına katıldı. Mahkeme hakimi, duruşmada, Selahattin Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret" suçundan Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandığı dosyanın, görülen davayla birleştirildiğini bildirdi."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret" suçlamasıyla ilgili söz verilen Demirtaş, dosyadaki aleyhine olan hususları kabul etmediğini ifade etti. Demirtaş, "Davanın görüleceği bu mahkemede yüz yüze ilkesi gereği ayrıntılı esasa ilişkin savunma yapmam için ilgili mahkemede hazır olmak istiyorum. Bu aşamadaki talebim bundan ibarettir" dedi.Demirtaş'ın avukatı Özgür Özbek ise "Ankara'da görülen dava dosyalarının birleştirilme konusunda mahkemenin öncelikle inceleme yapılmasını talep ediyoruz. Birleştirilen dosyalara ilişkin usul işlemleri tamamlandıktan sonra müvekkilimiz suç konusu edilen meclis konuşmalarına ilişkin ayrıntılı dökümü dosyaya sunacağız. Müvekkil hakkında verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının tercümesi yapılıp tahliyesi için meslektaşlarımız girişimlerde bulunmuştur. Bu kararın tercümesi ellerindedir, temin edip dosyaya sunmak isteriz" ifadelerini kullandı.Mahkeme heyeti, duruşmanın yazışmalarının içeriği ve birleştirme kararlarının sonucunun beklenmesi hususlarını göz önüne alarak duruşmayı 4 Nisan 2019 tarihine erteledi. - MERSİN