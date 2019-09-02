Avukatı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin gerçekleşmesi için ihtimalleri sıraladı

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt kurmak suçlamasıyla 142 yıl hapis istemiyle yargılanırken bugün tahliye edilen HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için tahliye kararı verildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu davadan dolayı Türkiye'yi mahkûm ettiği günlerde tahliye kararı vermeyen mahkeme, Demirtaş'ın dosyasının AİHM Büyük Daire'de görüşüleceği 18 Eylül öncesi bu karara imza attı. Geçen sürede farklı bir davadan 4 yıl 8 ay ceza alan Demirtaş, bu nedenle hemen tahliye olamayacak.

TUTUKLULUKTA GEÇİRİLEN SÜRE HÜKÜMLÜ OLDUĞU CEZADAN MAHSUP EDİLİRSE TAHLİYE OLABİLİR

Ancak tutuklulukta geçirdiği 2 yıl 10 aylık süre, Yargıtay içtihatları doğrultusunda hükümlü olduğu cezadan mahsup edilirse, Demirtaş için tahliye yolu açılacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlanan paket de Demirtaş için bir diğer tahliye yolu. Hazırlanan taslakta yer alması beklenen düşünce özgürlüğü ile ilgili düzenlemeler yeniden yargılama yolu açarsa, Demirtaş özgür kalabilecek.

AİHM, TÜRKİYE'Yİ MAHKUM ETMİŞTİ

AİHM, Demirtaş'ın yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ana dava için Türkiye'yi tazminata mahkûm etmiş, tahliyesinin gerektiğini kararlaştırmıştı. Buna karşılık, 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ı tahliye etmemişti.

TARTIŞMALAR ARASINDA 4 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bu tartışmalar sürerken, Demirtaş'ın, yaptığı bir konuşma nedeniyle İstanbul'da yargılandığı davada aldığı 4 yıl 8 aylık hapis cezası istinaf mahkemesinde hızla onanmıştı. HDP'li Sırrı Süreyya Önder'le birlikte bu davada yargılanan Demirtaş, hükümlü haline gelmişti. Önder de bu davada aldığı ceza nedeniyle cezaevine konulmuştu.

AİHM,19 EYLÜL'DE DEMİRTAŞ'IN BAŞVURUSUNU GÖRÜŞECEK

AİHM'nin verdiği karara hem Türkiye hem de Demirtaş itiraz etti. Bu dosya 19 Eylül'de AİHM Büyük Daire'de görülecek. Kulislerde, 19 Eylül öncesi AİHM kararının yerine getirilmiş gibi gösterilmesi adına Demirtaş'ın tahliye edilebileceği konuşuluyordu. Beklendiği gibi oldu ve bugün yapılan Demirtaş ve avukatlarının mazeret bildirerek katılmadığı duruşmada oybirliğiyle tahliye kararı verildi.

HÜKÜMLÜ OLMASI TAHLİYESİNE ENGEL DEĞİL

Ancak kesinleşen 4 yıl 8 aylık cezası Demirtaş'ın hemen tahliye edilmesini engelledi. Ancak bu tahliye yolunun kapandığı anlamına gelmiyor.

AVUKATLARI "MAHSUP BAŞVURUSU" HAZIRLIĞINDA

Demirtaş, 2 yıl 1 aydır cezaevinde. Tutuklu bulunduğu davada yattığı bu süre, aldığı cezadan mahsup edilirse Demirtaş özgürlüğüne kavuşabilecek. Avukatları, bu nedenle hemen "mahsup başvurusu" hazırlığına başladı.

AVUKATI KONUŞTU

Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir, Demirtaş'ın yattığı süre cezadan düşürülürse tahliye olabileceğini söyledi.

Demir şunları söyledi:

"Devam eden cezası olduğu için şu an tahliye edilmeyecek. Denetimli serbestlik talebinde bulunup bulunmayacağımızı kendisiyle görüşeceğiz. Talebi doğrultusunda hareket edeceğiz. Mahsup edilirse yattığı süre o dosyadan düşürülürse tahliye olma imkanı var. Şimdi kendisiyle cezaevinde görüştükten sonra açıklama yapacağız."

DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMINDA BIRAKILABİLİR

İnfaz Kanunu gereği, hüküm giydiği cezanın 3 yıl 6 aylık bölümünü yatması gereken Demirtaş, bu sürenin son 1 yıllık bölümünü yasal olarak denetimli serbestlik kapsamında geçirebiliyor. Mahsup başvurusunda da bu durum dile getirilecek ve Yargıtay içtihatları gereği karar verilmesi ve Demirtaş'ın serbest bırakılması istenecek. Uygulama bugüne kadar bu yönde yapıldığından aksi bir karar çıkmasına düşük bir ihtimal olarak bakılıyor.

İKİNCİ İHTİMAL YARGI REFORMU STRATEJİSİ BELGESİ

Bir diğer ihtimal ise Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlanan, 1 Ekim'den sonra Meclis'e gelecek yargı paketi. Bu pakette yer alan, düşünce özgürlüğü ile ilgili davalara yeniden yargılama yolu açabilecek olası düzenlemeler de ceza aldığı davanın yeniden ele alınmasına neden olabilecek. Bu ihtimal de Demirtaş'a tahliye kapısını açabilecek. Yargılandığı en ağır dosyadan tahliye alan Demirtaş için her koşulda özgürlük kapısı aralandı.

HDP: DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLMELİ

HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Kararın gereği yerine getirilerek, Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.