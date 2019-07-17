17.07.2019 12:25
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Selahattin Demirtaş: Tahmin yürüteceğim, galiba mahkeme de öyle yapıyor

Tutuklu olarak yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, savunmasına kaldığı yerden devam etti. Hakkındaki bir fezlekenin siyasi saiklerle verildiğini belirten Demirtaş, "Bu fezleke de dahil olmak üzere hiçbir fezlekede, suçun somutlaştırılması yapılmamış" dedi.

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olarak yargılandığı ana davanın duruşması, ikinci gününde Ankara Sincan Hapishane Kampüsü'nde devam ediyor.

"TAHMİN YÜRÜTECEĞİM, GALİBA MAHKEME DE ÖYLE YAPIYOR"

Duruşmaya Edirne Cezaevi'nden SEGBİS'le katılan ve hakkında hazırlanan fezlekelerin siyasi saiklerle hazırlandığını ifade eden Demirtaş savunmasında ilk olarak şunları söyledi:

"25 no'lu fezlekede isnat edilen suçun tarihi 28 Eylül 2013. Fezlekenin düzenlenme tarihi ise 24 Şubat 2016. Fezlekenin hazırlanması için iki buçuk yıl beklenmesi bile, siyasi saiklerle olduğunun göstergesidir. Bu fezleke de dahil olmak üzere hiçbir fezlekede, suçun somutlaştırılması yapılmamış. Örneğin 'terör örgütü propagandası'nı hangi cümlelerle yaptığım belirtilmemiş. Salla gitsin, ya tutarsa yöntemi izlemiş savcılar. Dolayısıyla fezlekeden okuyacağım ama tahmin yürüteceğiz. Galiba mahkemenin de yaptığı budur. Hangi sözlerim hangi suçlamayla ilişkilendirmiş diye tahmin yürüteceğiz."

Selahattin Demirtaş: Tahmin yürüteceğim, galiba mahkeme de öyle yapıyor
Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Politika, Güncel

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