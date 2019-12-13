Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitap tavsiyesi

Edirne Cezaevi'nde 3 yıldan fazla süredir tutuklu bulunan HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Tarafsız Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Birçok konu hakkında değerlendirmede bulunan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kitap önerisinde bulundu.

"ERDOĞAN'A, ALİYA İZETBEGOVİÇ'İN ANILARINI OKUMASINI TAVSİYE EDİYORUM"

Eleştirilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelten Demirtaş, "Halkımız bizlere güvenmeye devam etsin. Biz de halkımıza her daim sadakatle bağlı kalacak ve demokrasi, barış özlemlerini mutlaka dindireceğiz. Kitap okumayı pek sevmez ama Erdoğan'a bir kitap tavsiyesinde bulunayım; tarihe "Bilge Kral" olarak geçen Aliya İzzetbegoviç'in anılarını okusun. Aliya da teslim olmamıştı, Bosnalılar da. Bedeli ağır olsa da insanlık onuru faşizm karşısında kendini korumayı bir kez daha başarmıştı. Benim şahsen, ülkenin geleceğinde bizzat yer almalıyım diye ne bir telaşım ne hırsım ne de hevesim var. Ama temsil ettiğimiz gelenekten birileri kesinlikle olacaktır. Bosna'da, Almanya'da, İspanya'da, İtalya'da, Irak'ta olduğu gibi."

"HDP ÖNEMLİ KONULARDA BENİM GÖRÜŞÜMÜ DE ALIR"

"Defalarca tekrarladık, bir defa daha açık ve net olarak söyleyeyim; HDP ile aramda en küçük bir sorun yok. Zaman zaman gündeme getiriliyor ama bunun hiçbir geçerliliği yok. HDP adına belli periyotlarla ziyaret eden avukatlar var, milletvekillerimiz izin alabildikçe geliyorlar. Her konuda fikrimi, önerilerimi aktarıyorum. Genel merkezimiz, önemli konularda mutlaka benim de görüşümü alır. HDP erken seçim çağrısıyla yeni bir siyasi hamlenin startını verdi. Şimdi yoğun bir örgütlenmeye ve sahada aktif bir mücadeleye girişerek demokratik bir iktidar alternatifi olduğunu ortaya koyarsa bu çağrı çok daha etkili olur. Aksi takdirde erken seçim çağrısı havada kalır. Ben şu anda cezaevindeyim, eşbaşkanlarımız ve yöneticilerimiz görev başındadır, dolayısıyla ihtimaller üzerinden değerlendirme yapmam doğru olmaz."

"AVRUPA'DA ADALETİ ARAMIYORUM, ADALETİ HALK SAĞLAYACAK"

"Ben Avrupa'da adalet falan aramıyorum ki. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, iç hukuk mevzuatımızın bir parçasıdır ve hukuki imkanlarımızı sonuna kadar kullanmak için buralara da başvuruyoruz. Ancak, asıl adaleti halk sağlayacak, önümüzdeki seçimde yeni bir iktidar kesinlikle oluşacak. Hakimler Savcılar Kurulundan başlamak üzere, bağımsız yargı konusunda eminim ki önemli adımlar atılacak. Adaletin aldığı yaralar belki o zaman sarılabilecek, şimdi değil.