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Selahattin Demirtaş, tahliye kararını avukatlarına değerlendirdi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu yargılandığı ana davadan tahliye kararı verilmesiyle ilgili konuştu. Kararı yeni adli yıl için olumlu bulan Demirtaş, "İyi, adil ve hukuka uygun" ifadelerini kullandı.

02.09.2019 20:19

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, tahliye kararının ardından Edirne F Tipi cezaevinde Demirtaş ile görüştü. Avukatlardan Arzu Kayaoğlu, tahliye kararıyla ilgili "Selahattin bey bizim kadar heyecanlanmadı. O daha sakin karşıladı. Zaten mahkeme kararı SEGBİS'ten yüzüne okundu" dedi.

Tahliye kararının ardından Demirtaş'ın ilk yorumu da aktaran Kayaoğlu, "Adli yıl açılışında böyle bir kararın verilmiş olmasının iyi, adil ve hukuka uygun bir adli yıl olması için hayırlı olmasını diledi, hem mahkeme heyetine hem de bütün hukukçulara" diye konuştu.

DAVANIN KONUSU

Görülmesine 7-8 ve 9 Ocak 2020'de devam edilecek davada, Demirtaş hakkında "örgüt kurma ve yönetme", "örgüt propagandası" ve "suç ve suçluyu övme" iddialarıyla 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diyarbakır'da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı. Davası daha önce Demirtaş hakkında hazırlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye gönderilen 31 fezlekenin toplamından oluşuyor.

Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Demirtaş'ın tutuklu olduğu dava için oy birliği ile tahliyesine karar verildiğini açıkladı. Demir, "Karar Demirtaş ve avukatların hazır olmadığı duruşmada verildi. Ancak Demirtaş hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğundan şimdilik tahliye olamayacak" diye kaydetti.

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Selahattin Demirtaş, tahliye kararını avukatlarına değerlendirdi

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Güncel

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