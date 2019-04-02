Selahattin Ekicioğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Kırşehir belediye başkan adayı Selahattin Ekicioğlu oldu. CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kırşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Kırşehir belediye başkan adayı Selahattin Ekicioğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Kırşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Kırşehir belediye başkan adayı Selahattin Ekicioğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kırşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kırşehir aday yarışı ve Kırşehir seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kırşehir Seçim Bilgileri

Kırşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 269 olduğu belirlendi.

Kırşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 268 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kırşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,43 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kırşehir toplam seçmen sayısının ise 88.025 olduğu belirlendi.

Kırşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 73.438 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Kırşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir yarışında % 44,74 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Selahattin Ekicioğlu toplamda 31.936 adet oy sayısına ulaştı.

Selahattin Ekicioğlu Kimdir?

Selahattin Ekicioğlu, 1960 yılında Kırşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırşehir'de tamamladı. İnşaat, mimarlık ve tasarı firması firması ile faaliyet yürüten Ekicioğlu, 2013 ve 2018 yıllarında Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine seçildi. TOBB delegeliği ve icra kurulu üyeliği de yapan Ekicioğlu,, CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı adaylığı için görevlerinden ayrıldı. Ekicioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

CHP Kırşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.