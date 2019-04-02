Selahattin Gürkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Malatya büyükşehir belediye başkan adayı Selahattin Gürkan oldu. AK Parti adayı Selahattin Gürkan, Malatya büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Malatya büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Malatya büyükşehir belediye başkan adayı Selahattin Gürkan ile ilgili seçim sonuçları ve Malatya büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Malatya büyükşehir belediye başkan adayı Selahattin Gürkan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Malatya büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Malatya aday yarışı ve Malatya seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Malatya Seçim Bilgileri

Malatya büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.089 olduğu belirlendi.

Malatya büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.089 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Malatya büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 82,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Malatya büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 562.216 olduğu belirlendi.

Malatya büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 464.774 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Malatya büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Selahattin Gürkan, Malatya yarışında % 68,42 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Selahattin Gürkan toplamda 305.315 adet oy sayısına ulaştı.

Selahattin Gürkan Kimdir?

Selahattin Gürkan,1958 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı.

Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bölümü ile Anadolu Universitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü ve Bolu Eğitim Enstitüsü bölümleri mezunu. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü görevinde bulunan Gürkan,1995-2001 yılları arasında MEB ilköğretim müfettişi,2001 ile 2009 yılları arasında Malatya İŞ-KUR il müdürü olarak görev yaptı. 2004 yılında seçildiği Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini 2004-2009(bağımsız) ve 2009-2013(AK Parti) dönemlerinde gerçekleştirdi. 3.dönem belediye başkanlığı görevini 2014 yılı itibariyle sürdürmektedir. Gürkan evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK Parti Malatya büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.