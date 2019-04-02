Selahattin İmrak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ŞANLIURFA BİRECİK belediye başkan adayı olan Selahattin İmrak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ŞANLIURFA BİRECİK ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Selahattin İmrak isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ŞANLIURFA BİRECİK adayı Selahattin İmrak kimdir? Bağımsız ŞANLIURFA BİRECİK adayı Selahattin İmrak yüzde kaç oy aldı?

Selahattin İmrak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ŞANLIURFA BİRECİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Selahattin İmrak BİRECİK ilçesinde % 0,47 oranında oy almıştır. BİRECİK ilçesinde % 0,47 oranında oy olan Selahattin İmrak adlı Bağımsız adayı toplamda 189 adet oy sayısına ulaştı.

Selahattin İmrak Kimdir?

Selahattin Irmak, 07.04.1971 tarihinde Birecik'te doğdu. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Öğretmenliği bölümünü bitirdi. 7 yıl vekil öğretmenlik, özel şirketlerde güvenlik ve pazarlama sektörlerinde bölge müdürlüğü yaptı.

Bu işlerde çalışırken 1986 yılında uzak doğu sporlarına başladı. Spor hayatını antrenör ve hakem olarak kendine ait spor salonlarında sürdürdü. Antrenörlük yaptığı sürece yüzlerce öğrenci yetiştirdi ve bunların bir kısmı Milli Takımlara giderek ülkemizi temsil edip şampiyonluklar elde etti. Uzun bir gurbet hayatından sonra Birecik'e döndü.

Halen Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümünü uzaktan okuyor. Siyaset - Strateji - Uluslararası İlişkiler, kişisel gelişim, hızlı okuma, eğitim yönetimi, toplam kalite yönetimi, pazarlama stratejileri, üretim teknolojileri ile ilgili ceşitli seminer ve kurslara katıldı.

İki kızı ve iki oğlu var.

Selahattin İmrak, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa Birecik Bağımsız Belediye Başkan Adayıdır.

ŞANLIURFA BİRECİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.