TKP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Selahattin Kural Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde TKP İstanbul Kartal Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Kartal Belediye Başkan adayı Selahattin Kural kimdir?

SELAHATTİN KURAL KİMDİR?

Başkan adayı Kural, 1988 yılında İstanbul Kartal'da dünyaya geldi. İlkokul ve liseyi Kartal'da tamamladıktan sonra öğrenim hayatını Isparta ve Antalya'da sürdürdü. 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

TEKEL İŞÇİLERİYLE BİRLİKTE SİYASETLE TANIŞTI

Kariyerine Isparta'da hastane inşaatında başlayan Kural, 4 yıl Kartal'da çeşitli inşaatların denetimlerinde kontrol mühendisi olarak görev aldı. Siyasetle, üniversite öğrenciliği döneminde Tekel işçilerinin yürüttükleri direnişten etkilenerek tanıştı. 2011 yılından bu yana TKP üyesi olan Selahattin Kural, inşaat sektöründe çalışan işçilerin yaşadığı iş güvenliği, hak gaspları, işsizlik gibi sorunlara karşı inşaat işçilerinin örgütlenmesi konusunda çeşitli çalışmalar yürütüyor.