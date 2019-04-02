Selahattin Özbölük Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Vatan Partisi BOLU belediye başkan adayı Selahattin Özbölük oldu. Vatan Partisi adayı Selahattin Özbölük, BOLU belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BOLU belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Vatan Partisi BOLU belediye başkan adayı Selahattin Özbölük ile ilgili seçim sonuçları ve BOLU belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Vatan Partisi BOLU belediye başkan adayı Selahattin Özbölük oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BOLU belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BOLU aday yarışı ve BOLU seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BOLU Seçim Bilgileri

BOLU belediyesi için toplam sandık sayısının 354 olduğu belirlendi.

BOLU belediyesi için açılan sandık sayısının ise 353 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BOLU belediyesi için katılım oranının ise % 85,55 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BOLU toplam seçmen sayısının ise 113.924 olduğu belirlendi.

BOLU belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.465 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Vatan Partisi BOLU Belediye Başkan Adayı Selahattin Özbölük Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Vatan Partisi BOLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Selahattin Özbölük, BOLU yarışında % 0,33 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Selahattin Özbölük toplamda 311 adet oy sayısına ulaştı.

Vatan Partisi BOLU belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.