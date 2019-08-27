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Selahattin özdemir, yaşamını yitirdi

MERSİN'de, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi gören, arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), hayatını kaybetti.

27.08.2019 15:02 Selahattin özdemir, yaşamını yitirdi
MERSİN'de, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi gören, arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), hayatını kaybetti.
Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde 2 gün önce rahatsızlanan Selahattin Özdemir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisteki ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ardından cerrahi yoğun bakım ünitesine alındı. Özdemir, tedavi gördüğü hastanede bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aslen Adanalı olan Selahattin Özdemir'in ölüm haberi üzerine sevenleri, hastaneye geldi.



Cumhuriyet Mahallesi, Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Güncel

Kaynak: DHA

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