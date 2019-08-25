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Selahattin özdemir yoğun bakımda

MERSİN'de kalp krizi geçiren arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), yoğun bakıma alındı.

25.08.2019 17:30 Selahattin özdemir yoğun bakımda

MERSİN'de kalp krizi geçiren arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), yoğun bakıma alındı. Özdemir'in durumunun kritik olduğu bildirildi.

Dün gece merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Özdemir, çağırılan ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemede kalp krizi geçirdiği saptanan Özdemir, acildeki müdahalenin ardından cerrahi yoğun bakım ünitesine alındı. Aslen Adanalı olan Selahattin Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

20'nin üzerinde albüm yapan Özdemir, arabesk müzik severlerin karşısına 1982 yılında çıkmış, 'Yaşarken Ölenler', 'Sensiz de Olur', 'Aramızda Sıra Dağlar' gibi parçaları ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı.



Cumhuriyet Mahallesi, Devlet Hastanesi, Kalp Krizi, Güncel

Kaynak: DHA

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