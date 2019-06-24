Kuruntu Ailesi'nin kapıcısı Ayıboğan Lütfü, Çılgın Bediş 'in Necmi Dedesi, Ayrılsak da Beraberiz dizisinde Mucittin abi, En Son Babalar Duyar dizisinin Kudret babası olarak tanıdık olarak tanıdığımız Selahattin Taşdöğen kimdir, kaç yaşındadır?
SELAHATTİN TAŞDÖĞEN KİMDİR?
Selahattin Taşdöğen, 19 Temmuz 1951 tarihinde Erzurum 'da doğdu. Babası köy enstitüsü öğretmeni idi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden 1986 yılında mezun oldu. Naci Taşdöğen ve Erkan Taşdöğen adında oyuncu olan kardeşleri vardır.
Selahattin Taşdöğen, aldığı eğitim doğrultusunda, resim, sanat tarihi ve turizm öğretmenliği de yapmaktadır.
İlk tiyatro çalışmasına, 1969'da Keloğlan Çocuk Tiyatrosunda başladı. Daha sonra Türkbank Çocuk Tiyatrosunda oyunculuğuna devam etti.
Kariyeri boyunca çeşitli film ve sinema filmlerinde rol aldı.
Türkbank Çocuk Tiyatrosu'nda oyun yöneten, dekor yapan ve aynı zamanda asli görevi olan aktörlüğü sürdüren Selahattin Taşdöğen; Bakırköy Komedi Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Ercan Yazgan Tiyatrosu, Kenan Büke Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları , Levent Kırca– Oya Başar Tiyatrosu ve Yasemin Yalçın Tiyatrosunda sahne aldı.
Selahattin Taşdöğen, 1974 yılında tiyatro ve sinema çalışmalarının yanısıra televizyonda da rol almaya başladı.
Evlilikleri :
1. Eşi: İlk eşinden (d.1979) bir kızı, (d.1996) bir oğlu var.
2. Eşi: bu eşi ile iki defa evlendi. İkinci eşinden de (d.1981) bir kız çocuk sahibi
3. Eşi: 2009 yılında gıda mühendisi Nevin Yılmaz ile evlendi. 2013 yılında bir kızı daha olunca 4. çocuğuna sahip oldu.
Rol aldığı diziler:
Kuruntu Ailesi
Burnumu keser misiniz
Çiçek Taksi
Çılgın Bediş
Uzaydan Adam Çıkmaz
Bücür Cadı
Mazlum
Ayrılsak da Beraberiz
Baldız Geliyorum Demez
Asayiş Berkemal
Toprağa kan düştü
Bizim Karakol
Ah be İstanbul
En son babalar duyar
Umutlar tükenmeden
Sevgili düşmanım
Ateşle Barut
Prenses Perfinya
Ramazan güzeldir
Düriye'nin güğümleri
Filmleri
2013 – Komik bir aşk hikayesi
2013 – Dursun Çavuş
2013 – (Q)üfür
2012 – Van Gölü Canavarı
2012 – Düşman Kardeşler
2012 – Oğlum bak git
2011 – Kardelen
2010 – Nene Hatun
2010 – Dürüye'nin güğümleri
2010 – Deli dumrul kurtlar kuşlar aleminde
2009 – 7 kocalı Hürmüz
2008 – Nekrüt
2008 – Kiralık oda
2004 – Bizim karakol
2003 – Şeytan bunun neresinde?
2001 – Vizontele
2000 – Mazlum
1999 – Ayrılsak da beraberiz
1993 – Şüpheci
1984 – Üç karışlık dünya
Ozanlar Yaylası