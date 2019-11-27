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Şelale Mahallesinde Parke Çalışması

Manavgat Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri hizmete dönüştürmeye devam ediyor.

27.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:15Şelale Mahallesinde Parke Çalışması
Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepleri hizmete dönüştürmeye devam ediyor. Belediye son olarak Şelale Mahallesi 3594 numaralı sokakta parke çalışması başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yürüttüğü sokakta 300 metrelik alan kısa sürede tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunuldu. Manavgat Belediyesinin kent genelinde sürdürdüğü hizmetlerin günlük yaşamı kolay hale getirdiği ve çözüm odaklı olduğunu belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kış aylarının başlamasıyla birlikte vatandaşların güvenli ve rahat ulaşım sağlaması için çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, " Şelale Mahalle'mizdeki vatandaşlarımız bize sıkıntısını daha önce dile getirmişti. Biz de halkımızdan gelen talepleri yerine getirmek için çalışma başlattık. 3594 Sokakta yaptığımız parke çalışmamızı tamamlayarak halkımızın güvenli ulaşımın sağladık. Manavgat Belediyesi, kent halkının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Şükrü Sözen, Manavgat, Güncel

Kaynak: İHA

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