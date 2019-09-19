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Şelale önünde tulum çalıp türkü söylerken kendilerini bir anda suda buldular

Şelale önünde tulum çalıp türkü söylerken kendilerini bir anda suda buldular Oturdukları odun korkuluk kırılınca suya böyle düştülerRİZE - Rize'de 3 kafadarın tulum çalıp türkü söylediği sırada oturdukları odun korkuluk kırılınca kendilerini bir anda Tar Şelalesi'nin göletinde buldular.

19.09.2019 14:01

Şelale önünde tulum çalıp türkü söylerken kendilerini bir anda suda buldular

Oturdukları odun korkuluk kırılınca suya böyle düştüler

RİZE - Rize'de 3 kafadarın tulum çalıp türkü söylediği sırada oturdukları odun korkuluk kırılınca kendilerini bir anda Tar Şelalesi'nin göletinde buldular.

Turizm amaçlı Rize'ye gelen bir grubu gezdiren Osman Albardak, arkadaşı Musatafa Şeramet ve Tulumcu Özgür Parlak'ın başına gelen talihsiz olay herkesi güldürdü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Tar (Bulut) Şelalesi kenarında odun korkuluk üzerinde oturarak tulum çalan Özgür Parlak'a eşlik etmek isteyen Osman Albardak ve Mustafa Şeramet yanına oturdu. Tulum çalıp türkü söyledikleri sırada bölgedeki turistler onları kaydetmeye başladı. Şarkının ortasına geldikleri sırada ise üzerinde oturdukları odun korkuluk kırılınca 3 arkadaş göle düştü.

O anlar ise turistler tarafından anbean kaydedildi.

Şelale önünde tulum çalıp türkü söylerken kendilerini bir anda suda buldular

Rize, Genel

Kaynak: İHA

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