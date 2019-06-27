27.06.2019 14:27
Haberler » Güncel » Haber

Şelale yolu ve kayalıklarda yaban keçleri görüntülendi

Şelale yolu ve kayalıklarda yaban keçleri görüntülendi

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi yürüyüş yolu ve kayalıklardaki yaban keçisi sürüsü, çevredekiler tarafından görüntülendi.

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi yürüyüş yolu ve kayalıklardaki yaban keçisi sürüsü, çevredekiler tarafından görüntülendi.
Türkiye 'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı yoluna inen yaklaşık 20 yaban keçisi, ilgi odağı oldu. Şelale yakınına kadar gelen keçiler, cep telefonu kemarası ile görüntülendi. Keçi sürüsü ardından kayalık zirvelerden geçerek gözden kayboldu.
Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Baki Kara, günün değişik zamanlarında yaban keçilerinin ziyaretçilere sürprizler yaptığını söyledi.


- Şhane
Kaynak: DHA
şiran , toma , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:12 İstanbul Caddesi'ndeki üniversite yolunda çalışmalar başladı
16:12 Yazlıkçıların "şezlong" eyleminde gerginlik
16:12 Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı
16:11 Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerinden zam talebi
16:11 Arnavutköy'de dalgalara kapılan gencin cansız bedeni bulundu
16:11 Terörden suçundan aranan hükümlü yakalandı
16:10 Ozan Kabak için Schalke 04 iddiası