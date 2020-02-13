Haberler » Güncel » Şelalede gökkuşağı - Haber

Şelalede gökkuşağı

ANTALYA'yı etkisi altına alan yağışlı hava, yerini güneşli havaya bıraktı.

13.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:17Şelalede gökkuşağı

ANTALYA'yı etkisi altına alan yağışlı hava, yerini güneşli havaya bıraktı. Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktada gökkuşağı oluştu.

Turizm kenti 'da, güneşli havayı özleyenler sahillere akın etti. Öğle saatlerinde açan güneşin tadını çıkarmak isteyenler tarihi yat limanına ve parklara giderek, bol bol güneş banyosu yaptı. Yat Limanı'nda balıkçı teknelerini fırtınadan koruyan dalgakıranın üzeri gençlerle dolup taştı.Lara'da, Düden Şelalesi'nden dökülen suyun oluşturduğu damlacıkların arasında kırılan güneş ışınları, rengarenk gökkuşağı oluşturdu. Turistler, gökkuşağının fotoğrafını çekmek için falezlere akın etti.



Düden Şelalesi, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 20:17:41