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Şelalede serinlik

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, havaların ısınmasıyla uğrak yerlerinden olan Sakcagözü Şelalesi'ne giren çocuklar serinlemenin keyfini yaşıyor.

01.08.2019 12:11 Şelalede serinlik
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, havaların ısınmasıyla uğrak yerlerinden olan Sakcagözü Şelalesi'ne giren çocuklar serinlemenin keyfini yaşıyor.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Sakcagözü Mahallesi'nde dağın zirvesinden kaynak suları ile beslenerek akan şelale, doğa tutkunları ve piknikçilerin uğrak noktası oldu. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı ilçede, vatandaşlar eşsiz doğa güzelliği ile 4 farklı mağara üzerinden akan Sakcagözü Şelalesi'nde çevresinde piknik yapıyor. Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise şelalenin oluşturduğu gölette suya girerek serinlemenin keyfini çıkarıyor.



Nurdağı, Güncel

Kaynak: DHA

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