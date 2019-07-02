Şelaleden düşen gencin cesedine ulaşıldı

Kayseri 'in Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi'nde özçekim yapmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek düşen 18 yaşındaki gencin cesedine iki gün sonra ulaşıldı.

Hafta sonu Develi ilçesine bağlı Yukarı Künye Mahallesi'nde bulunan Homurlu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte gelen 18 yaşındaki Serkan Timurbuğa, özçekim yapmak için şelalenin üzerine çıktı. Dengesini kaybederek düşen Timurbuğa'nın yakınlarının ihbarıyla olay yerine AFAD, Jandarma , 112 ve Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk gün 5 saat süren araka çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Ekipler Pazartesi günü sabahın erken saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başladı. Şelaleden akan suyun debisinin kuvvetli olması arama çalışmalarını aksatırken, suyun yönünün değiştirilmesi ve debi hızının azaltılması için hava kararana kadar çalışıldı. Bugün sabah yeniden başlatılan çalışmalarda Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç , Develi Belediye Başkanı ve Yahyalı Belediye Başkanı da olay yerinde ekiplerden bilgiler alarak, Timurbuğa ailesine sabırlar diledi. Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalar sonucu arama kurtarma ekipleri Timurbuğa'nın cesedine ulaşarak sudan çıkardı. - KAYSERİ