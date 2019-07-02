02.07.2019 17:05
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Şelaleye düşen gencin cesedi bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde özçekim yapmak için kayalıklara çıkan ve dengesini kaybederek şelale akıntısına düşen gencin cesedine 2 gün sonra ulaşıldı.

Kayseri 'nin Develi ilçesinde özçekim yapmak için kayalıklara çıkan ve dengesini kaybederek şelale akıntısına düşen gencin cesedine 2 gün sonra ulaşıldı.
İlçeye bağlı Küçükkünye Mahallesi'ndeki Homurlu Şelalesi'nde önceki gün akıntıya kapılan 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa'yı arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.
Arama çalışmalarına katılan dalgıç polisler, Kayseri Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile AFAD ekipleri, yaklaşık 45 saatlik çalışmanın sonunda Timurbuğa'nın cesedine ulaştı.
Timurbuğa'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Develi Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.
Ailesiyle piknik yapmak için 30 Haziran'da Homurlu Şelalesi yakınına giden Timurbuğa, özçekim yapmak amacıyla kayalıklara çıkmış ve dengesini kaybederek akıntıya düşmüştü.Şelaleye düşen gencin cesedi bulundu
Kaynak: AA
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