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Selam cinayeti

Adana'da bir kişi, selamını almadığını öne sürdüğü şahsı bıçaklayarak öldürüp, arkadaşını yaraladı.

26.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:12Selam cinayeti
'da bir kişi, selamını almadığını öne sürdüğü şahsı bıçaklayarak öldürüp, arkadaşını yaraladı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 23 Kasım Cumartesi günü, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, amcası Zeynel A. ile birlikte restorana giren Abdülkadir A. (21), Muhsin U. ve beraberinde oturduğu arkadaşları Hamit T. ile Şahin S.'ye selam verdi. Selamlaşma sırasında telefonla uğraşan Hamit T., Abdülkadir A.'nın selamını almadı. Alkollü olduğu bildirilen grup arasında selam almama meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Abdülkadir A. iş yeri önünde Hamit T.'yi iki yerinden, Şahin S.'yi ise karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Katil zanlısı otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaralı 2 kişi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde kaldırıldı. Yaralılardan Hamit T. hastanede hayatını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısının peşine düştü.

Katil zanlısının kaçtığı otomobilin plakasını tespit eden polis, Abdülkadir A.'yı olaydan 2 saat sonra gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kavgaya karıştığı öne sürülen Zeynel A. ve Muhsin T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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