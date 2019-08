Selam Medya çalışanları biraraya geldi

Selam Medya çalışanları kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Selam Medya Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Memur, "İlk günkü ilkelerimizden taviz vermeden bu günlere geldik. İnşallah bu kaliteyi daha da artırıp, daha da güçlenerek, ilkelerimizden taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz" dedi.Bünyesinde Vuslat TV, A.Vuslat Gazetesi, Radyo Selam ve VAV Ajansı'nı bulundurun Selam Medya'nın personelleri düzenlenen bir kahvaltılı etkinlikte bir araya geldi.Şehit İbrahim Tanrıverdi Kültür ve Sanat Sokağı'nde yer alan Fidan Kitap Kahve'de düzenlenen kahvaltı etkinliğine Selam Medya Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Memur, Selam Medya Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Bakırcı, Selam Medya Genel Müdürü Lütfi İnan, Selam Medya Genel Koordinatörü İskender Yılmaz, Vuslat TV Genel Yayın Yönetmeni Nursel Tokgöz, Vuslat TV Haber Müdürü Ökkeş Cerit, Vuslat TV Spor Müdürü Murat Akkaya, haber, spor, programlar ve teknik bölüm çalışanları tam kadro katıldı.Yeni bir dönem öncesi istişare yapmak için bir araya geldiklerini ifade eden Selam Medya Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Memur, "Selam Medya personelleriyle bugün kahvaltıda bir aradayız. Bugünkü etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Selam Medya olarak bünyesinde barındırdığı Vuslat TV, A.Vuslat Gazetesi, Radyo Selam ve VAV Ajans çalışanlarıyla bir aradayız. Önümüzde Vuslat TV'nin gireceği yeni yayın dönemi var, bu yeni yayın dönemi için çalışmalarımız başladı. Bu yeni yayın dönemi ile ilgili arkadaşlarımızın önerilerini ve eleştirilerini almak için bir araya geldik" dedi.Selam Medya'ya yeni bir genel müdür ataması yaptıklarını belirten Memur, "Lütfi İnan kardeşimiz yıllardır bu camiada alaylı birisi olarak yıllardır bu sektörde ter dökmüş bir kardeşimiz. Daha iyi, kaliteli ve ekranımızı dolu dolu yapmak için böyle bir tercihte bulunduk. İnşallah süreç içerisinde ciddi anlamda pozitif değişiklikleri göreceğiz" şeklinde konuştu.Vuslat TV'nin HD yayın kalitesinde geçtiğine de değinen Memur, "10 yıldır yayında olan Vuslat TV, 1 Eylül 2019 itibariyle daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için HD yayına başlayacak. 10 yıldır televizyon olarak belli bir kaliteyi yakaladık. İlk günkü ilkelerimizden taviz vermeden bu günlere geldik. İnşallah bu kaliteyi daha da artırıp, ilkelerimizden taviz vermeden adım adım yürüyeceğiz" ifadelerine yer verdi.Basın camiasının zor süreçlerden geçtiğine vurgu yapan Selam Medya Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Bakırcı ise "Tertiplediğimiz bu kahvaltı programında yeni yayın dönemine bir başlangıç, bir start vermek üzere istişarelerde bulunduk. Aramıza yeni katılan genel müdürümüz var. Lütfi İnan Bey ile aynı yayın çizgisini, aynı yayın politikasını, devam ettirerek, üzerine katarak, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu durumda şunu belirtmek istiyorum, Malatya 'da ve Türkiye'de basın yayın, zor şartlarda mücadele ediyor, çalışmalar yapıyor. Sizler de keza o şekilde bir mücadele içindesiniz. Zor şartlarda, imkansızlıklarda, her durumda hiç yılmadan, şikayet etmeden elinizden gelen gayreti sarf ediyorsunuz. Bizlerde bunu takdirle karşılıyoruz. Bundan sonraki yayın döneminde yeni yönetimimizle, değişmeyen ilkelerimizle yeni yayın dönemine devam edeceğiz. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum" diye konuştu.Lütfi İnan, Selam Medya Genel Müdürü olarak göreve başladı1998 yılında bu yana Malatya'da basın camiasının her alanında görev yapmış, son 10 yıldır da Yeşilyurt ve Büyükşehir Belediyelerinde basın müdürlüğü, basın danışmanlığı gibi görevlerde bulunan deneyimli isim Lütfi İnan Selam Medya Genel Müdürü olarak göreve başladı.Mesleki tecrübelerini, birikimlerini ve deneyimlerini paylaşmak ve Selam Medya'ya katkı sunmak adına böyle bir teklifi kabul ettiğini ifade eden İnan, "Amacımız şu; kendi mesleki tecrübelerimizi, birikimlerimizi ve deneyimlerimizi böyle kıymetli ve değerli bir yayın kuruluşu çatısı altında ilimiz ve ülkemiz için faydalı bir şeyler yapmak. Böyle güzel büyük bir ailenin ferdi olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.Selam Medya'nın 26 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan İnan, "Yayın hayatına ilk olarak 1993 yılında FM 93,8 Radyo Selam ile başlamış, 2010 yılında Malatya'nın ilk uydu Televizyonu olan A. Vuslat TV ile görsel yayıncılıkta Malatya'da ve bölgede güçlü bir medya kuruluşu haline gelmiştir. 28 Şubat 2017'de Vuslat Gazetesini de bünyesine katarak yazılı basının gücünü de yanına alarak medya sektöründe önemli ve ciddi mesafeler keteden Selam Medya, 2018'de kurulan VAV Ajansla yürüyüşüne daha güçlü bir ruhla devam etmektedir. Her geçen gün kendisini yenileyerek ilerleyen Selam Medya, günümüzün en etkin haber portalı olan sosyal medya ve diğer dijital platformlarda da çalışmalarını hızlı ve güvenilir bir şekilde devam ettirmektedir" diye konuştu.Selam Medya çalışanlarının ciddi emek verdiğinin altını çizen İnan, "Bir medya grubunun istikrarını bozmadan, çizgisini bozmadan, Malatya menfaatleri doğrultusunda aileyi hedefine koyarak, ahlaklı bir duruşu sergileyerek yola devam etmesi çok büyük bir başarı. Bu başarıyı bugüne kadar taşıması ve her geçen gün çıtayı yükseltmesi de ayrı bir değerdir. Bu değeri çalışan arkadaşlarımızın katkılarıyla, emekleriyle, destekleriyle bugüne getirdik. Bundan sonra da hep birlikte biraz daha ileri götürmek adına çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.Radyo Selam'ın yayın hayatına başladığı günden bu yana emek veren herkese teşekkürlerini sunan İnan, "1993 yılında Radyo Selam 'inanç, bilgi, iletişim' diyerek yayın hayatına başladı. O günden bugüne ben burada emeği geçen tüm arkadaşlara, yönetim kurulu ve şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Birçok insanın emeği oldu. Birçok insanın anıları, gayreti oldu. Bu arkadaşlar şehrimize güzel hizmetler kazandırdılar. Bizler de bundan sonra bu çeyrek asırlık tecrübeyi hep birlikte bir aile olgusu içerisinde temeline toplum menfaatlerini, edebi, ahlakı koyarak, yaptığı çalışmalarda bireysel menfaatleri değil, toplumun menfaatlerini gözeterek bir çalışma gerçekleştirmeye talip olduk. Bu talip olduğumuz yolda da yayın çizgisi bizleri her zaman kendisine bağlamıştır. Gönül veren, mesai harcayan arkadaşlarımız veda etmedi, vefa örneği gösterdi. İnşallah bundan sonra hep beraber gayretlerimizle taçlandıracağız" diye konuştu.Selam Medya'nın haber anlayışına ve olaylara bakışına da değinen İnan, "Doğru, tarafsız, ilkeli, gündem belirleyen haber anlayışı ile haber merkezimiz Malatya'nın ve bölgenin nabzını tutuyor ve haberde güvenilir, anlaşılır ve gündem belirleyen tarzımızla ilimizde, bölgemizde ve ülkemizdeki gündemi evlerimize, iş yerlerimize köylerimize, mahallelerimize gurbete "vuslat"a taşıyoruz. 28 Şubat 2017 yılında yayın hayatına başlayan Anadolu'da Vuslat Gazetesi, gündemi sürekli diri tutarak, iyi takip ederek süreci bir tık daha götürecek ve bundan sonra çeşitli ekleriyle de Malatya gündemini tutmaya devam edecek" dedi. - MALATYA