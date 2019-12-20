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Selami Bilgiç'ten "milyonluk" şarkı!

Dj ve aranjör Selami Bilgiç'in, ilk solo şarkısı "Milyonluk", Sony Music etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.

20.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:36 Selami Bilgiç'ten

Seslendirme sanatçısı kimliği ile birçok müzik çalışmasını hayata geçiren Selami Bilgiç; "Milyonluk" şarkısıyla dinleyicileri dans ettirirken, aynı zamanda bir DJ'in şarkı söylediği ilk projeye imza atarak da takipçilerini şaşırtacak.

Sözleri Selami Bilgiç ve Atilla Cem'e, müzik ve düzenleme ise Selami Bilgiç'e ait olan "Milyonluk" şarkısı ve klibi 20 Aralık'ta tüm müzik platformlarında dinleyicilerle buluşacak.

Daha önce pek çok müzik projesinde imzası olan ve en son Soner Arıca ile gerçekleştirdikleri ortak çalışmaları "Dönsen Bile" ile dikkatleri üzerine çeken Selami Bilgiç; dans, pop ve trap tarzını birleştirdiği konsept çalışmasını (Milyoluk) ilk kez kendisi seslendirdi. Konseptin süpervizörlüğünü ünlü stand-up sanatçısı ve radyocu Yasemin Şefik'in gerçekleştirdiği proje, müzik dünyasına yeni bir soluk getirecek.


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Kaynak: Bültenler

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