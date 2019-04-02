Selami Göbül Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRIKKALE DELİCE belediye başkan adayı olan Selami Göbül isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRIKKALE DELİCE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Selami Göbül isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRIKKALE DELİCE adayı Selami Göbül kimdir? BTP KIRIKKALE DELİCE adayı Selami Göbül yüzde kaç oy aldı?

Selami Göbül Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRIKKALE DELİCE belediye başkan adayı olarak gösterilen Selami Göbül DELİCE ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. DELİCE ilçesinde % 0,25 oranında oy olan Selami Göbül adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

KIRIKKALE DELİCE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.