- Selami Şahin'den dünyaya barış çağrısı

- Selami Şahin'den dünyaya barış çağrısıTürk müziğinin sevilen ismi Selami Şahin memleketi Hatay'da konser verdi

HATAY - Türk müziğinin sevilen ismi Selami Şahin, Hatay'da sevenleriyle buluştu. Konser öncesi gazetecilere açıklamada bulunan sanatçı Şahin, dünyaya medeniyetler kenti Hatay üzerinden barış çağrısında bulundu.Hataylı olmaktan gurur duyduğunu belirten Şahin, bütün dünya ülkelerinin Hatay'ı örnek almaları gerektiğini söyledi. Selami Şahin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın sonucunun hayırlı olmasını diledi. Şahin, "Ölen insanlara acıyorum, üzülüyorum. Barış içinde olalım, kin, nefret bitsin. İnşallah sonuçlar hayırlı olur. Güzel olaylar olur. Ben politikacı değilim ama birlik olalım, savaşlar bitsin bence diyorum" ifadelerini kullandı.Müzikal kariyerinde 50 yılını dolduran ünlü sanatçı, "Eskimeyen Şarkılar" konseptiyle Sümerler Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.Sevilen ve unutulmayan eserlerinden geniş bir repertuvara yer veren Şahin, yaklaşık iki saat süren konserde 1970, 1980 ve 1990'lı yıllara damga vuran parçalarını seslendirdi.

Kaynak: İHA