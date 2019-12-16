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Selami Şahin'den erken yılbaşı coşkusu

Duayen sanatçı Selami Şahin, geçtiğimiz hafta sonu Denizli ve ardından Ankara'da sevenleriyle hasret giderdi

16.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:39Selami Şahin'den erken yılbaşı coşkusu

Cuma akşamı Anemon Otel'de, iş, spor, cemiyet dünyasından yaklaşık 700 kişinin katıldığı gecede sahne alan sanatçı, en sevilen şarkılarını seslendirdi.& ;

Selami Şahin Denizli'de gençlere taş çıkardı!

Yaklaşık üç saat boyunca sahnede kalarak enerjisi ile kendine hayran bırakan Selami Şahin, Boşvere Boşvere şarkısında dans şov yaptı.& ;

Bir sonraki akşam Jolly Joker'de hayranlarıyla buluşan sanatçı, Başkentlilere muhteşem bir gece yaşatarak şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.& ;

2019'un en yoğun konseri!

Kapıda kuyrukların oluştuğu başkent Ankara'da Selami Şahin, sahneden 'Özledim' şarkısını yurt dışında olan eşi Didem Şahin'e armağan etti.


Selami Şahin, Denizli, Ankara, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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