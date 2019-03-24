İstanbul
Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz
, Allah'ın insanların birbiriyle köprü kurmaları ve selamlaşmalarını istediğini belirterek, "Selam vermek 'benden sana zarar gelmez, senin kardeşin ve dostunum' demektir. Selam vermekten çok selama mukabele etmemizi de istiyor. Selamlaşmak barış ortamını sağlar." dedi.
İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Esenyurt
Kıaç Hacı Hasan Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.
Burada bir konuşma yapan Yılmaz, milletlerin geleceğinin nesillerine bağlı olduğunu söyleyerek, "Bu yüzden İslam dini beş temel değeri olmazsa olmaz kabul etmiştir. Bunlar 'zarüriyyat-ı diniye(dindeki zorunluklar)' dediğimiz canın, aklın, dinin, neslin ve malın korunmasıdır. Bunlardan en önemlisi neslin yani ailenin, gençliğin korunması ve geleceğin teminat altına alınmasıdır. Gençlerimizin cami ve cemaatle buluşmasını bu yüzden önemsiyoruz." diye konuştu.
Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lokman'ın ağzından 'Oğulcağızım namazını dosdoğru kıl, iyiliği emret ve başına gelenlere, musibet ve zorluklara karşı sabır ol' diye buyurduğunu kaydederek gençlere sabırlı olmaları tavsiyesinde bulunan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Çünkü hayat inişli ve çıkışlıdır. Dayanılması gereken güçlükler vardır. Dayanılması gereken güçlükler namazımız, ibadetimiz, yapmamız gereken işlerde olabileceği gibi başımıza gelen zorluklar da olabilir. Sabır bunların hepsinde çok gereklidir. Çünkü sabra ve sabrı öğrenmeye ihtiyacımız var. Hayatta kalabilmenin yolu direnmek, zorluklara katlanmaktır. İnsan emredildiği şeyleri yerine getirse; namazını, ibadetini, kulluğunu düzgünce yaparsa Allah Teala onu sabırlı olmaya da hazırlar. Allah, gençlerin ve nesillerin ibadetle donanmasını, sabırla sınanmasını ve geleceğin kurulmasını istiyor. Hayat doğumla beraber pek çok nimetin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir şey değildir. Hayatın içinde zorluklar var. İnsan bu zorluklarla mücadelesi kadar bu dünyada mutlu ve adam gibi adam olur. Sabır insanı olgunlaştırır ve değer katar."
Yılmaz, insanlarla iletişim kurmada selamlaşmanın önemine değinerek, "Yeryüzünde insanlarla aramızda köprü kurduğumuzda, iletişimimiz daha sağlıklı olur. Bu da insanların bize kolay ulaşması, bizim de onlara kolay ulaşabilmemizle mümkündür. Allah, birbirimizle köprü kurmamızı, selamlaşmamızı istiyor. Selam vermek 'benden sana zarar gelmez, senin kardeşin ve dostunum' demektir. Selam vermekten çok selama mukabele etmemizi de istiyor. Selamlaşmak barış ortamını sağlar. Namaz sonrası yaptığımız kucaklaşma ve selamlaşma, bu semtte bulunan kardeşlerimizin birbirleri arasında köprü kurarak senin yanındayım, birlikte aynı Rabb'e secde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz demektir. Allah Teala bu vasfı daim eylesin." ifadelerini kullandı.
Kur'an-ı Kerim okunduğu, duaların edildiği ve tesbihat yapıldığı programa; İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar ve Esenyurt Müftüsü Abdülcelil Çakar ile çok sayıda genç katıldı.
Program, cemaate çorba ikramıyla sona erdi.
Esenyurt, Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA