Haberler » Güncel » Selanik'te polislerden 'geçici görevlendirme' protestosu - Haber

Selanik'te polislerden "geçici görevlendirme" protestosu

Yunanistan'a son dönemlerde giriş yapan düzensiz göçmen sayısında artış yaşanması nedeniyle geçici olarak başka kentlerde görevlendirilen Selanik Emniyet Operasyonları Müdürlüğüne bağlı polisler, protesto gösterisi düzenledi.

19.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:58Selanik'te polislerden
Yunanistan'a son dönemlerde giriş yapan düzensiz göçmen sayısında artış yaşanması nedeniyle geçici olarak başka kentlerde görevlendirilen Selanik Emniyet Operasyonları Müdürlüğüne bağlı polisler, protesto gösterisi düzenledi.
Selanik Polis Memurları Birliğinin çağrısıyla Selanik Emniyet Operasyonları Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen polisler, son dönemde ihtiyaçlarının arttığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.
"Biz çalışanız. Tüketim malzemesi değiliz", "Kendi ülkemizde göçmen olduk" yazılı pankartlar taşıyan polisler, kask ve çelik yelek gibi kişisel koruyucu ekipman talebinde de bulundu.
Selanik Polis Memurları Başkanı Theodoros Çayridis, Selanik'te görev yapan polislerin göçmen krizinden dolayı neredeyse her ay çeşitli adalara 15 günlüğüne gönderildiğini söyledi.
Çayridis, "Bu durum artık çıkmaza girdi. Bu kadar büyük bir ulusal meseleye katkıda bulunmamamız gerektiğini söylemiyoruz ancak personel alımıyla Selanik Emniyet Operasyonları Müdürlüğünün güçlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:38 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
20:36 Suriye'de Erbakan'ın ismi verilen okul inşa ediliyor
20:33 Bartın astsubay eğitim dalışında kayboldu
20:31 Güvercin Masa büyükşehir - ilçe belediyesi ayrımını Kuşadası'nda ortadan kaldırdı
20:30 Mersin tarsus'a 700 milyon tl işlem hacmi kazandıracak yatırım
20:08 AK Parti'nin "En beğenilen siyasetçi" anketinde İmamoğlu ve Demirtaş sürprizi
19:58 "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi"ne diye not bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
19.11.2019 20:38:26