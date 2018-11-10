Selanik'te Sığınmacıları Taşıyan Bir Araç Kamyonla Çarpıştı

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:29



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:29

– Yunanistan'da Selanik çevre yolunun Vrasna bölgesinde 9 Kasım gecesi yaklaşık 20 sığınmacı taşıyan bir araç karşı istikametten gelen bir kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu bir kişi yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi yaralandı. Yaralanan beş çocuktan dördünün durumunun ağır olduğu açıklandı.Meriç bölgesinden aldığı sığınmacıları Selanik'e taşımakta olduğu sanılan yabancı uyruklu sürücü, belirlenemeyen nedenlerden dolayı büyük bir hızla karşı istikametten gelen kamyonun üzerine düştü. Olay yerine giden 12 ambülans ve itfaiye araçları tahrip olan aracın içinden çıkan yaralıları Selanik hastanelerine naklettiler. Hafif yaralanan sürücü gözaltına alınırken, gece boyunca yol trafiğe kapatıldı ve polis tarafından kazanın nedenleri araştırılmak üzere soruşturma başlatıldı. - Atina