Selanik'ten işbirliği mesajları

Ziyarette Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur Turizm ve Kültür konularında iş birliği mesajları verdiler.

35. Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı'na katılmak ve bir dizi program için Yunanistan'ın Selanik şehrine giden Başkan Batur, Selanik Belediye Başkanın daveti üzerine Selanik Belediyesine bir ziyarette bulundu. Karşılıklı Uçak ve Feribot seferleri ile karşılıklı ilişkilerin daha da yoğunluşturulması konularında görüş birliğine varıldığı görüşmede iki yakanın iş birliği ile çok önemli neticeler alınacağı ifade edildi.

İŞ BİRLİĞİ İLE İKİ YAKA KAZANACAK

Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas'ın,Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve belediye meclis üyelerini ağırladığı ziyarette tarihi ve bölgesel dostluğun iş birliği ile güzel çalışmalara imza atılacağı görüşlerine yer verildi. Çok önemli bir tarihte gerçekleşen ziyaretin önemine dikkat çeken Başkan Batur, "10 Kasım'da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. Yıl dönümünde doğduğu topraklarda ve doğduğu evin bulunduğu Selanik'te olmak çok önemli. Bizlerin karşılıklı dostluğu ve ilişkileri çok eskilere dayanıyor. Bende Selanik göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Bildiğim kadarı ile Konstantinos Zerves'teİzmir'den Selanik'e mübadele zamanı göç etmiş. Ortak bir tarihi ve geçmişi paylaşıyoruz. Bu ortaklık neden ticaret, turizm ve kültür alanında gelişerek devam etmesin. Bizde bu anlayıştan yola çıkarak karşılıklı ilişkilerimiz geliştirmek istiyoruz. Ticaret turizm ve kültürel ilişkilerin gelişmesinden her iki kent de fayda görecektir. Selanik ve İzmir arasındaki feribot seferleri'nin yıl sonunda başlamasını ilk etap olarak görüyoruz. İzmir-Selanik köprüsünün hem deniz hem hava yoluyla kurulmasının iki yakaya da kazanımları büyük olacaktır.Yerel yönetim olarak bizler kültürel ve değişim programlarına destek vererek karşılıklı ilişkilerin gelişmesini arzu ediyoruz" dedi.

ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ

Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas ise iş birliğine açık olduklarını ifade ederek yapılacak çalışmalara destek olacaklarını ifade etti. Zervas " Ortak Kültürel çalışmalar yapılabilir. Üniversiteler arası kültür alışverişini çok önemsiyoruz. Selanik'te 120 bin üniversite öğrencisi var. Gençlerin yenileğe ve geleceğe açık fikirlerini yine ortak güzel bir gelecek için kullanılmasını çok olumlu işlere imza atacağını düşünüyoruz. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve meclis üyelerinin ziyaretinden çok memnun olduk. Bizde iş birliği ve ortak çalışmalar için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.