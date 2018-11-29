Selatin Tüneli'nde Tırın Çekilmesiyle Yolun Tek Şeridi Trafiğe Açıldı

İzmir- Aydın
Otoyolu'nda bulunan 75. Yıl Selatin Tüneli'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı, kaza yapan aracın kenara çekilmesinin ardından yolun tek şeridi trafiğe açıldı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir istikametine giden H.K. idaresindeki kalorifer peteği yüklü 35 PGD 79 plakalı tır, Belevi
mevkisinde bulunan 3 kilometre uzunluğundaki 75. Yıl Selatin Tüneli'nin çıkışına 500 metre mesafede devrildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Selçuk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tünel içinde süren çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılan yolun tek şeridi, tırın çekici yardımıyla kenara çekilmesinin ardından tekrar açıldı.
İzmir,Aydın
29 Kasım 2018 Perşembe 01:22