Selçuk'a TOKİ Konutu Müjdesi

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Cumhur İttifakı Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi 2019 yılında Selçuk'a bin konut yapılacağını, 3 sene sonunda bu sayının 3 bine ulaşacağını belirtti.Cumhur İttifakı ilçe yöneticileri ve teşkilat mensupları ile basın toplantısı düzenleyen Başterzi, 2019 yılı TOKİ planları içerisinde Selçuk'un da yer almasını sağladıklarını söyleyerek İzmir için planlanan 2 bin 500 konutun bininin Selçuk'a yapılacağını ifade etti.2021 sonunda 3 bin konuta ulaşacaklarını dile getiren Başterzi, şunları kaydetti:"Selçuk'ta siyasete başladığım günden beri bunu bir görev bilerek ilçe başkanımızla birlikte sadece son 2 ayda defalarca Ankara'ya gittik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresinde adeta kamp kurduk. Sizlerin de desteğiyle göreve geldiğimizde önümüzdeki 5 yılın sonunda Selçuk'ta evi olmayan ihtiyaç sahibi kalmayacak. Selçukumuz'un girişinde 'Kurudağ' olarak tabir ettiğimiz bölgemizde inşaatlarımız başlayacak. Yatay mimari şehircilik anlayışıyla yapılacak konutlarımız sadece 3 katlı olacak. 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşacak evlerimiz, projesi ve çevre düzenlemesiyle İzmir'in en özel toplu konut projesi Selçuk'ta gerçekleşecek. Bu gurur hepimizin."Başterzi Selçuk'ta yapılması planlanan devlet hastanesi projesinde de sona geldiklerini belirterek önümüzdeki ay ihalenin yapılacağını ve hastanenin TOKİ konutlarına yürüme mesafesinde olacağını dile getirdi.TOKİ konutlarında önceliğin şehit yakınları, gaziler, dul ve yetimlerin olacağını ifade eden Başterzi, "Devletimiz bu sınıfta olanlara faizsiz kredi verecek ve peşinat almayacak. Yapılacak konutların yüzde 25'i de evi olmayan emeklilerimize ayrıldı. Kalan konutlarımız için de 25 yaşını doldurmak ve hane gelirinin 4 bin 500 altında olması zorunluluğu var. Tüm bu şartlara sahip vatandaşlarımız pazartesi gününden itibaren açacağımız TOKİ bilgilendirme ofisimizden bilgilerini alıp başvurularını yapabilirler." diye konuştu.