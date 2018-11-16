Selçuk Abay, "Sen Nasılsan Ben de Aynıyım"

"YÜZYILLAR GEÇSE" isimli albümü ile beğeni toplayan Selçuk
Abay, şimdi de Avrupa
Müzik markasıyla yayınladığı yepyeni single'ı "SEN NASILSAN BEN DE AYNIYIM"la dinleyicilerin karşısına çıkıyor.
Sözü ve müziği Rafet Ünsal'a ait "SEN NASILSAN BEN DE AYNIYIM" şarkısının düzenlemesi ise sanatçının kendi imzasını taşıyor.
Yönetmenliğini İlker Uzunalan'ın üstlendiği video klibin çekimleri İstanbul
, Tekirdağ
ve İzmit
'te gerçekleştirildi.
Türk rock müziği yorumcularından Selçuk Abay, müzik çalışmalarına ilkokul döneminde başladı. 2000 yılında K.A.S.K isimli grubun hem kurucusu hem vokalisti olarak ilk profesyonel sahne çalışmalarına başlayan yetenekli müzisyen, 2014 yılında ilk EP'si "YÜZYILLAR GEÇSE"yi müzikseverlerle paylaştı.
Selçuk Abay'ın "SEN NASILSAN BEN DE AYNIYIM" isimli yepyeni single'ını tüm dijital müzik platformlarında bulabilirsiniz.
Avrupa,Selçuk