Haberler » Güncel » Haber

Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın yeni test görüntülerini yayınladı

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın test görüntülerini ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

06.10.2019 16:18Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın yeni test görüntülerini yayınladı
Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın test görüntülerini ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntülerini yayınladı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın motor çalıştırmasını ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları, "Beygiri bağladık arpasını verdik. Test bitiminde Etnospor'da at bin, ok at, güreş tut inşallah" notu ile paylaştı. - İSTANBUL

İnsansız Hava Aracı, Selçuk Bayraktar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:00 Savunma sanayii başkanı demir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
22:00 Samandağ'da zeytinlik alanda korkutan yangın
22:00 Ürdün Kralı, ABD'li heyetle "stratejik ortaklığı" görüştü
21:54 Tır ani fren yapınca turşu bidonları yola saçıldı
21:52 Spor serdal adalı'dan başkan adaylığı açıklaması
21:50 Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü
21:46 Kısakürek'in eserleri Arapça'ya çevrilecek