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Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın yeni test görüntülerini yayınladı

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın test görüntülerini ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

06.10.2019 16:25
Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın test görüntülerini ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntülerini yayınladı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın motor çalıştırmasını ve koordine merkezinde yapılan çalışmaları, "Beygiri bağladık arpasını verdik. Test bitiminde Etnospor'da at bin, ok at, güreş tut inşallah" notu ile paylaştı.
(Zöhre Alagöz/İHA)
Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın yeni test görüntülerini yayınladı

İnsansız Hava Aracı, Selçuk Bayraktar, Güncel

Kaynak: İHA

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