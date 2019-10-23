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Selçuk Bayraktar: "AKINCI yuvadan ayrıldı"

Selçuk Bayraktar: "AKINCI yuvadan ayrıldı" Üzeri branda ile örtülen AKINCI ile asker selamıİSTANBUL - Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın dışarıya çıkmak için yapılan hazırlık aşamasını paylaştı.

23.10.2019 09:35
Selçuk Bayraktar: "AKINCI yuvadan ayrıldı"
Üzeri branda ile örtülen AKINCI ile asker selamı
İSTANBUL - Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın dışarıya çıkmak için yapılan hazırlık aşamasını paylaştı. Üzeri branda ile örtülen AKINCI'nın yanında tüm ekip asker selamı verdi.
Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın dışarıya çıkış için yapılan hazırlık aşamalarını paylaştı. Hazırlık aşaması bittiğinde üzerine branda çekilen AKINCI'nın yanında tüm ekip asker selamı verdi. Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI'nın hazırlık ve brandalı görüntüsünü, "Ve yuvadan ayrıldı. Peşinden biz de geliyoruz. Henüz 'O' farkında değil" notu ile paylaştı.
Selçuk Bayraktar:

Selçuk Bayraktar, Genel

Kaynak: İHA

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