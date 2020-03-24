Selçuk Bayraktar'dan "evde kal" çağrısına destek
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan "evde kal" çağrısına destek mesajı yayınladı.
24.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:32
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan "evde kal" çağrısına destek mesajı yayınladı.
Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, "S/İHA'lar sizin için havada, sen de bizim için #evdekal" mesajını paylaştı.
Bayraktar'ın iletisinde, #EvdeKal mesajı taşıyan silahlı insansız hava aracının fotoğrafı da yer aldı.
Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, "S/İHA'lar sizin için havada, sen de bizim için #evdekal" mesajını paylaştı.
Bayraktar'ın iletisinde, #EvdeKal mesajı taşıyan silahlı insansız hava aracının fotoğrafı da yer aldı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Selçuk Bayraktar, Twitter, Güncel