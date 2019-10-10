Selçuk Bayraktar'dan HDP'ye SİHA cevabı

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, HDP'nin Barış Pınarı Harekatında kullanılan SİHA'lar ile ilgili paylaşıma "Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, HDP'nin Barış Pınarı Harekatında kullanılan SİHA'lar ile ilgili paylaşıma sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Barış Pınarı Harekatı'nda SİHA kullanmaktan asla vazgeçmeyeceklerini belirten Bayraktar, "Milli SİHA'lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi. Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi.

(İHA)

Kaynak: İHA