Selçuk Bayraktar'dan HDP'ye SİHA tepkisi: Terörist sözcüleri rahatsız oldu

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, HDP'nin Twitter'da Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermesini eleştirdi. HDP'nin "Savaşın nedeni de bu. Damadın cebine paralar dolsun" açıklamasına sert çıkışan Bayraktar, "Çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız. Aslan yolumuzdan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

HDP'NİN BARIŞ PINARI RAHATSIZLIĞI

HDP, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "İşte bu savaşın bir nedeni de bu. Damadın SİHA'ları yok satsın, cebine paralar dolsun, halkın evlerine ise ateşler düşsün diye" ifadelerini paylaşmıştı.

BAYRAKTAR: ALÇAK TERÖRİSTLERİN SÖZCÜLERİ RAHATSIZ OLDU

Twitter hesabından söz konusu açıklamalara tepki gösteren Bayraktar ise, "Milli SİHA'lar bu milletin evlatlarınca tüm vatandaşlarımızın güvenliği için geliştirildi. Yüzyıllardır kardeşçe yaşayan evlatları düşman etmeye çalışan, çocukları dağa kaçıran alçak teröristlerin sözcüleri bundan rahatsız. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.