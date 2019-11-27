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Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İngiliz gazetesi The Guardian'ın, "İngiliz şirket Baykar'a sistem satmasaydı, Türkiye şu anda İHA alanında global bir güç olamazdı" iddiasına cevap verdi. Bayraktar, "Mekanik kilit. Sizden almıyoruz, hiç almadık. Uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik" dedi.

27.11.2019 23:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:43

Dünyaca ünlü İngiliz The Guardian gazetesinde bugün Bethan McKernan ve Dan Sabbagh imzalı yayımlanan bir haberde, EDO MBM Technology şirketinin üretmiş olduğu bir füze kilit sistemi olmadan 'nin bu kapasiteye ulaşamayacağı iddia edildi.

"DAHA GELİŞMİŞİNİ KENDİMİZ ÜRETTİK"

Guardian'ın bu haberine Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan yalanlama geldi. Selçuk Bayraktar İngiliz gazeteci Bethan McKernan'ın tweetini alıntılayarak gazetenin iddiasının asılsız olduğunu ve sistemin yerli ve milli imkanlarla daha ucuza geliştirildiğini vurguladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mekanik kilit. Sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik. Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'te. Kendi göbeğini kendin kes"

Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik

Selçuk Bayraktar, The Guardian, Türkiye, Güncel


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