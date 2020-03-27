Selçuk Bayraktar ilk kez paylaştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini konusunda çalışmaların yer aldığı fotoğrafları paylaşarak, "Yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyoruz" notunu düştü.Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini konusunda çalışmaların yer aldığı fotoğrafları twitter adresinden paylaştı. Bayraktar fotoğraflarının üzerine ise, "100'e yakın mühendisten oluşan takımımız, yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyor. Dualarınızı bekliyoruz" notunu düştü. Bayraktar'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA