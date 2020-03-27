Selçuk Bayraktar ilk kez paylaştı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini konusunda çalışmaların yer aldığı fotoğrafları paylaşarak, "Yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyoruz" notunu düştü.
27.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:10
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini konusunda çalışmaların yer aldığı fotoğrafları paylaşarak, "Yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyoruz" notunu düştü.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini konusunda çalışmaların yer aldığı fotoğrafları twitter adresinden paylaştı. Bayraktar fotoğraflarının üzerine ise, "100'e yakın mühendisten oluşan takımımız, yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyor. Dualarınızı bekliyoruz" notunu düştü. Bayraktar'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.
(İHA)
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini konusunda çalışmaların yer aldığı fotoğrafları twitter adresinden paylaştı. Bayraktar fotoğraflarının üzerine ise, "100'e yakın mühendisten oluşan takımımız, yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyor. Dualarınızı bekliyoruz" notunu düştü. Bayraktar'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Selçuk Bayraktar, Güncel